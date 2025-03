Sky, Bergomi: "Come rosa al Napoli manca qualcosa, ma per una competizione i giocatori li ha"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto: "Davanti tutte hanno rallentato. L'Atalanta non vince in casa da sei partite: ha perso con l'Inter e col Napoli, ha pareggiato con Udinese, Torino, Cagliari e Venezia. L'Inter qualcosa ha lasciato, mi viene in mente la sconfitta con la Fiorentina, il pareggio di Napoli. Quindi non hanno fatto un filotto, queste squadre l'hanno fatto nel tirone d'andata che le hanno permesso di prendere un leggero vantaggio sulle altre.

E' vero che il Napoli come profondità di rosa gli manca qualcosa, però poi quando è andato a scavare nei giocatori e nella qualità, nelle ultime partite i Gilmour, i Billing che sono entrati, Raspadori. Ha dovuto modificare l'assetto, perchè è un 3-5-2 un po' asimmetrico, perchè attacca più a destra rispetto a sinistra, dove è un po' più coperto. Quindi magari quel giocatore da uno contro uno a sinistra non ce l'ha, oggi col Venezia è entrato Okafor. Però per sostenere una competizione i giocatori ci sono, il Napoli è una squadra forte e fisica".