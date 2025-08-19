La griglia di Trevisani: "Scudetto al Napoli, in Champions metto Inter, Milan e Juve"
Il giornalista Riccardo Trevisani, all'interno della newsletter Sciuscià di Cronache di Spogliatoio, ha fatto la sua griglia per la Serie A 2025/26: "Scudetto: Napoli. Champions League: Inter, Milan, Juventus. Europa: Roma, Bologna, Fiorentina". Di seguito i pronostici degli altri talent di Cronache di Spogliatoio.
Fabrizio Biasin - Scudetto: Milan; Champions League: Inter, Napoli, Juventus/Como; Europa: Juventus/Como, Roma, Fiorentina
Giuseppe Pastore - Scudetto: Milan; Champions League: Napoli, Inter, Roma/Como; Europa: Roma/Como, Juventus, Fiorentina
Fernando Siani - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Fiorentina, Como
Marco Cattaneo - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Juventus; Europa: Roma, Bologna, Fiorentina
Stefano Ferrè - Scudetto: Inter; Champions League: Napoli, Juventus, Milan; Europa: Roma, Fiorentina, Lazio
Emanuele Corazzi - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Como, Bologna
