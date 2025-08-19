Gherarducci avvisa: "Serve acquisto di peso, un titolare per sostituire Lukaku"

Il giornalista Giampaolo Gherarducci, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così la notizia del grave infortunio di Romelu Lukaku: “Il Napoli un attaccante deve prenderlo, ci vorranno almeno tre-quattro mesi per recuperare Romelu Lukaku. Magari non sarà Dusan Vlahovic, ma servirà un attaccante anche tra quelli che sono in esubero. Ci vuole un acquisto di un certo peso, serve un titolare al posto di Lukaku”.

Comunicato ufficiale - Il comunicato ufficiale del club partenopeo riporta: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

Tempi di recupero - Ed ora il Napoli è quasi obbligato a tornare sul mercato perché i tempi di recupero sono più lughi del previsto. Premettendo che la stima varia da atleta ad atleta, per un infortunio di questo tipo servono almeno tre mesi per tornare in buone condizioni per allenarsi. Attenzione però perché l'aggiunta del Napoli ci racconta di un'incognita operazione chirurgica. In quel caso si andrebbe sui 4 mesi per uno della stazza del goleador belga.