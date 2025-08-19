Biasin sulla Serie A 25/26: "Milan campione, nelle prime 4 Napoli, Inter e una tra Como e Juve"

vedi letture

Il giornalista Fabrizio Biasin, all'interno della newsletter Sciuscià di Cronache di Spogliatoio, ha fatto la sua griglia per la Serie A 2025/26: "Scudetto: Milan. Champions League: Inter, Napoli, e una tra Juventus e Como. Europa: Juventus o Como, Roma, Fiorentina". Di seguito i pronostici degli altri talent di Cronache di Spogliatoio.

Riccardo Trevisani - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Juventus; Europa: Roma, Bologna, Fiorentina

Giuseppe Pastore - Scudetto: Milan; Champions League: Napoli, Inter, Roma/Como; Europa: Roma/Como, Juventus, Fiorentina

Fernando Siani - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Fiorentina, Como

Marco Cattaneo - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Juventus; Europa: Roma, Bologna, Fiorentina

Stefano Ferrè - Scudetto: Inter; Champions League: Napoli, Juventus, Milan; Europa: Roma, Fiorentina, Lazio

Emanuele Corazzi - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Como, Bologna