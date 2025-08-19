Pulga: "Scudetto? Vedo Napoli, Inter e Juve favorite. Sul Milan..."

Ivo Pulga, ex allenatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della Fiorentina e non solo: "Pioli è un ottimo allenatore, ha fatto qualche acquisto importante e ha cambiato modo di giocare con il 3-5-2 ritornato di moda in tante squadre. La squadra è un po' da scoprire, davanti è forte con Dzeko e Kean e vediamo se Fagioli potrà esplodere".

Può presentare il prossimo campionato di Serie A?

"Napoli, Inter e Juve le vedo favorite, anche se il Napoli quest'anno avrà anche la Champions. Il Milan lo metterei come quarta forza. Nella corsa all'Europa vedo bene la Roma, se riesce a immagazzinare i principi di Gasperini, Milan e Fiorentina, mentre vedo in difficoltà per motivi diversi l'Atalanta e la Lazio. Il Como può lottare per un posto UEFA".