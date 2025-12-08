Sky, Bergomi: “Conte ha cambiato, Spalletti sulla falsariga di Tudor. Juve fatta per il 4-3-3"

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi, dagli studi di 'Sky Calcio Club', ha analizzato le difficoltà della Juventus, reduce dal ko in casa del Napoli: “Io penso che questa squadra, per i giocatori a disposizione, debba giocare 4-3-3. È fatta per giocare così. Cosa ha fatto Conte? Ha cambiato. Invece Spalletti è andato avanti sulla falsariga di Tudor, con il 3-4-2-1”.

