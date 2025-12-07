Sky, Borghi: "Gara pesante per entrambe, ma l'emergenza vera è quella di Conte"

Il giornalista Stefano Borghi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sfida di stasera tra il Napoli e la Juventus: “L'unico vero precedente è un amichevole fra l'Inter di Spalletti e il Chelsea di Conte, si non sono mai sfidati in gare ufficiali, questa è solo la cosa in più di una partita totale prima di tutto perché è Napoli-Juve che è la rivalità dei poli più opposti, forse del nostro calcio. Spalletti che torna a Napoli, Conte che ritrova la Juventus dopo quest'estate, non solo dopo tutto il passato e una partita che è estremamente pesante per entrambe perché si sono riprese, ma è una ripresa che deve essere lunga.

È l'inizio di un trittico per me decisivo per il campionato della Juventus che poi ha Bologna e Roma e mancano delle pedine fondamentali. Anche se le ultime perdite di Spalletti sono gravi Vlahovic in primis, però l'emergenza vera è quella di Conte che non ha un centrocampista vero che è McTominay e un centrocampista che va bene che è Elmas che puoi piazzare lì non ne ha altri se non il ragazzo".