Sky, Bucciantini: “Rotazioni? Conte è diverso, se trova una quadra poi non cambia"

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Marco Bucciantini ha commentato il momento del Napoli dopo il ko contro l'Udinese: "L’emergenza è un concetto breve, non può diventare stabilità, è una forza temporanea. Loro hanno fatto almeno due settimane eccezionali, Atalanta, Roma, Juventus, tre partite di grande intensità ed energia. Non la puoi gestire a lungo l’emergenza, cioè quattro centrocampisti come quelli del Napoli, assenti per così tanto tempo, anche se Lobotka ora sta rientrando, è davvero nemico per qualsiasi idea.

Conte ne ha cambiate davvero tante di idee, ha superato con idee nuove anche questi problemi. Però questo alibi in questa settimana glielo concedo, è veramente arrivato al gancio. Poi in trasferta va così da un anno e non da una settimana. Poteva fare qualche rotazione in più? Conte è un po’ diverso dagli altri allenatori, quando trova una squadra la tiene”.