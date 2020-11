Sky, Caressa: “VAR può segnalare mano, non il fallo su Osimhen già valutato”

Quest'oggi in Bologna-Napoli è stato annullato un gol a Koulibaly per un precedente tocco di mano di Osimhen, l'attaccante azzurro però prima di toccare la palla era stato affossato da un difensore rossoblù in area di rigore. Nel corso di 'Sky Calcio Club', Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha cercato di fare chiarezza sull'episodio: "Tocco di mano oggettivo e viene richiamato l’arbitro, il VAR invece non può intervenire sulla trattenuta su Osimhen valutata dall’arbitro".