Sky, Compagnoni: "Barça? Questo è il momento giusto per pensare all'impresa"

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Se il Barcellona gioca come sa, è una squadra pazzesca. Ma tecnicamente ci sono problemi, ha diversi infortuni e in società c'è una confusione totale. Dunque, per dire: se c'è un momento per poter pensare all'impresa contro il Barcellona, è esattamente questo..." ha concluso.