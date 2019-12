Sky, Compagnoni: "Napoli senza equilibrio, impossibile averlo con tre mezzali offensive"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato delle difficoltà del Napoli che non riesce a vincere o difendere i risultati quando sblocca le gare: "Il Napoli non ha equilibrio tattico, ma non può averlo. Ha a centrocampo tre mezzali offensive ed in rosa soltanto Allan come centrocampista d'interdizione e quando manca anche lui poi diventa dura".