Sky, Condò: "L'Inter era vicina al match point, Napoli anche col -1 più avanti da un altro punto di vista"

Nel post-partita di Napoli-Inter su Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Paolo Condò: "Inter raggiunta nel finale? È una situazione che abbiamo già visto altre volte quest'anno, pensiamo alle due gare con la Juventus, cioè dell'Inter che non riesce a trattenere risultato. Vinceva 4-2 con la Juve in casa, 4-4, ha perso nel secondo tempo l'ultima gara contro la Juventus, ha perso nei minuti finali il derby d'andata, ha perso nei minuti finali la Supercoppa, l'unica gara che ha perduto in Champions League è arrivato il gol nei minuti di recupero. L'Inter se non riesce ad arrivare al finale di gara con due gol di vantaggio, cioè con una situazione nella quale può commettere un errore, spesso ha pagato questo.

Lautaro? E' uno dei motivi per i quali io continuo a pensare che l'Inter sia la squadra più forte della nostra serie. Oggi ha giocato una partita di grande sacrificio, di grande sponda, più di Thuram era l'uomo che si proponeva per tenere la palla, far salire la squadra, triangolare sempre.

L'Inter è arrivata molto vicina al match point, ma il fatto di non essere riuscita a concretizzarlo e venire raggiunta in quel modo a pochi minuti dalla fine inevitabilmente ti fa guardare ora il calendario. Una squadra incerottata è attesa dalla Champions e anche da un derby di Coppa Italia che verrà tra un mese. Però comunque saranno due settimane nelle quali una certa energia nervosa verrà perduta. Quindi siamo passati come nei tiebreak decisivi dal match point di un giocatore a non ti dico match point del Napoli, però secondo me in questo momento anche se è dietro di un punto in classifica il Napoli forse da un altro punto di vista è più avanti".