Sky, Costacurta: "Giusto togliere De Bruyne, ma sono molto dispiaciuto di una cosa"

Billy Costacurata ex calciatore e opinionista per Sky Sport ha detto la sua dopo l'esordio con sconfitta del Napoli contro il Manchester City: "Si De Bruyne l'avrei tolto, ovvio c'erano anche altre possibilità ma scelta condivisa. Non si è riusciti a capire quanta differenza ci sia tra le due squadre è un peccato. Sicuramente il City era più forte, ma non ho capito a che livello sono le due squadre. Di Lorenzo prende il rosso sbaglia la lettura della palla non c'è solo il merito degli avversari, ma anche un grande errore del difensore".