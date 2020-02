Sky, De Grandis: "Una vittoria con l'Inter darebbe lustro a tutta la stagione"

Il giornalista Sky Stefano De Grandis ha detto la sua nella trasmissione Pomeriggio Sky Sport in merito alla semifinale di Coppa Italia tra gli azzurri e l'Inter: "Il Napoli dovrà vincere prima o poi una partita, ha giocato bene in coppa e in campionato contro la Lazio e la Juventus, lo scoglio contro l'Inter prima della classe è molto importante. Una vittoria darebbe lustro a tutta la stagione".