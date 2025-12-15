Sky, Marchegiani: “Il Napoli efficace solo sovra-ritmo e non riesce sempre, 2T drammatico”
Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Udinese: "Non è stata una partita tutta in un senso, perché primo tempo il Napoli ha fatto la partita che doveva fare. Ha provato a trovare delle soluzioni, isolando Hojlund con Kabasele, aveva creato delle situazioni. Poi ha avuto un inizio di secondo tempo ‘drammatico’, è lì che l’Udinese ha preso il sopravvento. Poi non ha finito sulle gambe ma attaccando.
Sicuramente dover giocare sempre con gli stessi in questo momento è un problema, però penso che il Napoli quest’anno abbia la difficoltà ad affrontare tutte le partite con la stessa intensità. Questa è una squadra che per essere efficace deve giocare sui propri ritmi, nel momento in cui gioca sul ritmo dell’avversario soffre con l’Udinese e può soffrire con chiunque. Perché ha queste caratteristiche. In questo momento, per forza di cose, non riesce ad avere certe risposte da quel punto di vista”.
