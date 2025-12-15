Sky, Marocchi: “Politano? Chiunque della panchina può giocare mezz'ora!"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex centrocampista Giancarlo Marocchi: "Io mi aspettavo, per come Conte ha strutturato la squadra nel post-Bologna quando ha svoltato, che il Napoli fosse diventato talmente affidabile, che una partita giocate male finisce 0-0. Cioè con quei tre difensori forti e strutturati e gli altri, anche se stanchi, potesse farcela.

Quindi voglio aspettare le prossime gare, perché ci sono rimasto male. Non mi aspettavo questo Napoli contro l’Udinese, perché poi alla fine di gol ne ha presi tre. Conte poteva fare più rotazioni? Politano è quello che può entrare nelle rotazioni. Anche se come Neres, che è quello che ha sbloccato le altre partite, ama giocare a destra. E’ lui che mi sembra l’unico a livello degli altri che stanno giocando. Poi chiunque degli altri può giocarla mezza partita, è evidente".