Sky, Minotti: "Intensità, qualità e ampiezza rosa. Così il Napoli ha battuto il Genoa"

Lorenzo Minotti, commentatore tecnico di Genoa-Napoli per Sky Sport, ai microfoni dell'emittente satellitare si è così espresso sul match: "Un Napoli che ha giocato con l'intensità giusta, con la voglia giusta, proprio come aveva chiesto Gattuso. I calciatori hanno risposto bene. Il Genoa ha provato a stare nella partita, in diversi momenti ha preso campo, ma poi la qualità e l'ampiezza della rosa ha avuto la meglio".