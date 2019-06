Sky, Modugno: "Ancelotti saprebbe esaltare James, trattativa resta molto difficile"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le proprie considerazioni in merito alle azioni di mercato mosse finora dalla Ssc Napoli: "James Rodriguez è un giocatore dal talento indiscutibile che, se e quando riesce a trovare la continuità fisica e mentale è uno dei giocatori migliori sulla piazza. E' un profilo che Ancelotti conosce bene e saprebbe sicuramente impiegare al meglio nel progetto che ha in mente per il prossimo Napoli del prossimo anno. Tuttavia, nonostante il forte interesse, anche reciproco, resta una trattativa molto difficile.

Il Napoli è molto attento anche ai talenti che giocano in Italia, quanto al croato Bogdan del Livorno, finito sotto i riflettori di Giuntoli, sappiamo che Spinelli è una vecchia volpe di mercato che di questi periodi mentirebbe anche solo avanti allo specchio, per cui non so quanto la trattativa realmente è inesistente".