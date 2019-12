Sky, Modugno: "Confronto è primo passo per ritrovarsi, organico è di primo livello"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha provato ad analizzare la crisi nera che vive il Napoli al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Si riparte con giornate come quella di oggi, in cui ci si guarda in faccia, si dice tutto ciò che ha dentro e si cerca di trovare una sintesi tra le diverse anime dello spogliatoio. La chiacchierata di oggi deve essere il primo passo per ritrovarsi, in campo e fuori. Ancelotti ha a disposizione un organico di primissimo livello. Questa squadra sulla carta meriterebbe di stare in alto, non a -8 dalla zona Champions".