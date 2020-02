Sky, Modugno: "Gattuso gestisce le scelte con piacevole imbarazzo. Su Demme..."

Nel corso di Sky Sport 24 Today è intervenuto l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno in merito alle vicende di casa Napoli: "Gattuso gestisce le scelte con piacevole imbarazzo. Lui voleva due scelte per ruolo e la panchina vista con la Sampdoria lo certifica. Politano è entrato bene in campo, ha le caratteristiche che voleva Gattuso. Demme è stato un grande affare, ha lasciato la confort zone di Lipsia per venire all'ombra del Vesuvio"