Sky, Modugno: "Neres? Conte rammaricato, ma si gioca in undici"

vedi letture

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte: "Conte ha il rammarico di non riuscire a trovare spazio a Neres, come in passato non lo trovava per Gilmour, ma si gioca in undici. Non so quali siano le chance di giocare a Empoli, ma è ritenuto fortemente in considerazione. Politano è fondamentale per gli equilibri e Kvara è padrone della fascia a patto di mostrare una certa continuità di prestazione.

Chi va a fiammate, a sprazzi, è un giocatore che Neres può anche insidiargli il posto, perché il brasiliano ha talento, numeri ed è tra i migliori. Si gioca una sola partita a settimana e l'allenatore deve tenere conto di tanti aspetti. Oggi, però, Politano, Lukaku e Kvara sono favoriti nel tridente, ma Neres, prima o poi, lo troveremo titolare”.