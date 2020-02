Sky, Ugolini: "Difficile curare questo Napoli debole e squilibrato"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non riesce ad uscire dai momenti difficili, non ha mai ribaltato il risultato di svantaggio al San Paolo. Questo è indice di debolezza evidente che è difficile da curare in questo momento. Il Napoli ha appena 30 punti, nonostante i segnali incoraggianti delle precedenti partite e della prima mezzora con il Lecce. C'è stato un mix di situazioni che non hanno favorito il risultato. La condizione di alcuni calciatori, ancora non all'altezza, un po' di sfortuna, l'errore arbitrale... Ma questo non basta, non ci sono stati equilibrio e gestione dei momenti".