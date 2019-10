Sky, Ugolini: "Insigne non era contento, ma è un segnale di Ancelotti a tutto il gruppo"

Lorenzo Insigne in tribuna e così è esploso un caso in casa Napoli. Massimo Ugolini, inviato a Genk per Sky Sport, ha visto da vicino Lorenzo in Belgio e oggi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando l'ho saputo ho pensato che fosse successo qualcosa, come tutti. Perché la tribuna è un conto, mentre la panchina sarebbe stata più leggibile. Noi ci stiamo lavorando, vogliamo capire se sia successo qualcosa. Ma non riusciamo a trovare una spiegazione, non è emerso alcun episodio. Ieri non era contento, ma credo sia normale visto che era la Champions League. E' giusto che si arrabbi, anche perché spesso in Europa ha fatto la differenza. E' un segnale importante che arriva da Ancelotti. Se analizziamo così, nudo e crudo, questo segnale si capisce che l'allenatore vuole stimolare lui e tutto il gruppo. Diamo fede alla versione del Napoli, ma è chiaro che se ne discuterà".