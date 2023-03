Sosa su Mario Rui: "Nel finale con la Lazio poteva risultare fondamentale"

L’allenatore ed ex azzurro Roberto 'Pampa' Sosa è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Terzo Tempo'

L’allenatore ed ex azzurro Roberto 'Pampa' Sosa è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Terzo Tempo': “L’assenza di Mario Rui? Secondo me avrebbe fatto fatica anche lui ma nel finale con l’entrata di Simeone sarebbero stati fondamentali i suoi cross considerando che c’erano sia il Cholito che Osimhen in area”.