Sosa su Osimhen: “Spero torni ad esultare al 100%. Tra qualche anno se ne pentirà…”

Roberto "Pampa" Sosa, ex centravanti del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘TvPlay’

Roberto "Pampa" Sosa, ex centravanti del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘TvPlay’: “Il calcio italiano, purtroppo, deve dimenticare di rivedere il gioco espresso da una squadra come il Napoli di Spalletti dell’anno scorso. Quest’anno è partito male, con poca empatia tra Rudi Garcia ed i suoi giocatori. Mazzarri ha toccato i tasti giusti per motivare i campioni d’Italia in carica. Empatizzare con i giocatori, a volte, è più importante delle varie tattiche.

Rudi Garcia non ha mai capito dove allenava, mettendo in discussione i vari Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Mazzarri è una vecchia volpe, andando a toccare la testa dei calciatori. A Kvaratskhelia non manca il gol, ma saltare l’uomo. Sono convinto che se il Napoli dovesse battere il Cagliari, squadra importante, si potrebbe riaprire il discorso per quarto posto. Gli azzurri devono assolutamente andare in Champions.

Rinnovo Osimhen? E’ una telenovela lunga, si parla dall’estate scorsa del suo prolungamento contrattuale. Sembra che questa firma arrivi nei prossimi giorni, ma a breve ci sarà anche la Coppa d’Africa. Osimhen è tra i primi cinque attaccanti d’Europa, anche se adesso non è libero di testa. Mio tweet su Osimhen? Lo scrissi quando Victor tolse dai suoi profili le immagini con la maglia del Napoli, mi auguro che torni ad esultare al 100%. Penso che lui se ne pentirà tra qualche anno di questo atteggiamento”.