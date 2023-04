Spalletti e la riaggressione: "C'era Leao e dicevano di non farla, ma le altre 7 volte che ci dà vantaggio?"

Con la Juve s'è vista una fame particolare? Nel finale la squadra è venuta fuori? Domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa

Con la Juve s'è vista una fame particolare? Nel finale la squadra è venuta fuori? Domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa prima della gara con la Salernitana. Questa la risposta dell'allenatore di Certaldo: "Io credo che la squadra sia venuta fuori dall'inizio, per me ma anche per i numeri, anche nel primo tempo la ricerca è stata la stessa, andarli a prendere e sapendo degli ingressi di Di Maria e Chiesa ci siamo raccomandati per quelle ripartenze quando fai una partita all'attacco, come siamo stati accusati anche col Milan. La riaggressione forte porta che se non la riprendi, ti restano dei vuoti ed a campo aperto zainetto e pedalare fino in fondo e vediamo chi arriva prima se non le previeni prima e le assorbi con la linea.

L'abbiamo fatto bene, s'è vinto una gara importantissima ed è accaduto tante volte, questi ragazzi hanno numeri che sono difficili da portare a casa. Poi se non la recuperi e c'è uno come Leao di là, o come Chiesa e Di Maria... poi qualcuno dice lì non devi fare così, ma le altre 7 volte in cui quella situazione ti ha dato vantaggio non le vedi?".