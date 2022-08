Spalletti esalta Ndombele: "Sa fare tutto ed in ogni ruolo, ha voluto fortemente il Napoli!"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha speso parole importanti per l'ultimo arrivato Ndombele.

"Arriva con un biglietto da visita importante, può ricoprire tutti i ruoli, la cosa che più mi ha fatto piacere è aver percepito la disponibilità, l'entusiasmo, con cui ha accettato di venire a Napoli. Anche a livello caratteriale ha una voglia matta come noi di far vincere il Napoli, me lo sono già immaginato con la maglia addosso, ci ha fatto vedere a noi società, a chi ha trattato con lui, che aveva questo desiderio ed ha fatto la differenza. E' uno completo, sa imbucare benissimo, ha il passaggio verticale per chi attacca lo spazio, uno forte tecnicamente che esce dallo stretto, gli piace di più correre in avanti che indietro ma questo glielo si insegna".