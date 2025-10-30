Spalletti, polemiche sul tatuaggio? Moggi: "Stupidaggini! Ovvio tifare per la squadra che alleni..."

"Il problema è la sostituzione di un allenatore, in questo caso Tudor". È molto lucido nella sua analisi Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, che nell'intervista rilasciata a TuttomercatoWeb.com si esprime così sulla situazione dei bianconeri: "Chi dirige deve trovare che cos'è che non funziona perché di tecnici ne sono stati cambiati diversi. Significa che qualcosa non funziona nell'ingranaggio, c'è da mettere un po' di olio".

Spalletti è l'uomo giusto per ripartire? "È il migliore disponibile al momento. Questa squadra non ha grande personalità e occorre uno che sappia fare il suo mestiere e che sia credibile: per questo Spalletti è una scelta azzeccata. Poi dipenderà anche dal centrocampo dei bianconeri. Io avrei preso un giocatore in quel reparto e un difensore invece che 3 attaccanti, ma solo chi è dentro la società capisce le esigenze della squadra".

Ci sono state delle polemiche per il tatuaggio di Spalletti, quello con lo stemma del Napoli e il tricolore. "Sono le classiche stupidaggini che vengono dette in giro e che non hanno ragione di esistere. Sono professionisti, vanno e fanno il tifo per le squadre dove stanno, non c'è niente da eccepire sul fatto che abbia tifato Napoli".