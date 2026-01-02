Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, alla Juve non ho nulla da invidiargli"

“A livello strutturale il Napoli non è pronto per comandare. Juventus, Milan e Inter sono diverse da tutte le altre”. Post Cremonese-Napoli Antonio Conte ha punzecchiato così le tre grandi tradizionali del Nord.

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli con cui ha vinto il primo scudetto della sua carriera, oggi impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lecce, ha risposto così alle considerazioni del suo avversario: “Conte ha ragione. Da un punto di vista tecnico, io non ho niente da invidiare alla sua squadra: la mia ha le carte in regola per puntare con chiunque. Da un punto di vista strutturale, ha di nuovo ragione. Quando sono arrivato alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove. A Napoli ho trovato la barriera ferma, per cui siamo davanti anche a livello strutturale”.