Spalletti risponde ad ADL: "Hotel? Prossimo anno prendo camper e giro tutti i quartieri di Napoli"

Spalletti ha così risposto in conferenza stampa prima del Genoa

"Spalletti non ha ancora scelto casa" aveva detto De Laurentiis qualche giorno fa parlando della scelta del tecnico di vivere in hotel. Spalletti ha così risposto in conferenza stampa prima del Genoa: "Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c'è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. Ho trovato la soluzione: ho ricevuto il preventivo per un camper ed il prossimo anno girerò il quartiere ogni mese così partecipo a tutte le feste rionali. Una sosta la farò a Piazza Dante di fronte alla storica libreria Pironti, che non ho fatto in tempo e conoscere, con cui avrei fatto volentieri una partita a scacchi con lui. Ho iniziato a leggere un po' del suo libro, me l'ha indicato mio figlio che ha passione per il pugilato".