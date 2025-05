Specchia: "Genoa squadra agonistica, starei attento ad un ex. Ma il fattore Maradona conterà"

vedi letture

"Il campionato italiano ci ha abituato a difficoltà che non ti aspetti, ma contro il Genoa me le aspetto perché col Milan aveva fatto bene ed il risultato non è veritiero. È una squadra - ha detto l'allenatore Paolo Specchia nel corso di 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte - intensa, agonistica, ma alla lunga credo che il Napoli supererà l'ostacolo, magari anche con una sola giocata decisiva. Tutte le grandi soffrono ed hanno sofferto anche contro le 'piccole', non si vince senza sofferenza soprattutto quest'anno. Campionato avvincente, vedi lotta per la Champions oltre che per il titolo.

Starei attento a Zanoli che potrebbe voler dimostrare le sue qualità contro il Napoli e darà il massimo. Il fattore casa contribuirà alla prestazione del Napoli, come è accaduto con l'Inter contro il Barcellona. Il Genoa ha assenze importanti ma è una squadra equilibrata anche a livello difensivo. Il Napoli, dal canto suo, non è primo in classifica per caso: Conte e la squadra hanno fatto un enorme lavoro a livello difensivo e i campionati si vincono anche così. È una fase di campionato complessa, la stanchezza la sentono tutte, anche il Napoli che ha giocato una sola competizione. Al momento l'importante è portare a casa i tre punti, non serve avere un gioco brillante”.