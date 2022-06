Specchia: "Ostigard? Credo sia ai livelli di Rrahmani che è diventato un autorevolissimo difensore"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Specchia, allenatore

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: “Situazioni Koulibaly, Mertens e Ospina? Io nei panni di Spalletti non mi godrei le vacanze senza la certezza di non perderne almeno uno. Sono i tre che non è facile sostituire, nessun allenatore vorrebbe perderli. Io mi preoccuperei innanzitutto di tenere Ospina, con Meret non sarebbe la stessa cosa perché non avrà mai la sicurezza e l’autorevolezza che ha dimostrato Ospina. Perdere Koulibaly sarebbe una perdita importante. Secondo me il passo in più per vincere lo scudetto non si è mai fatto e mai si farà. Tra Koulibaly, Mertens e Ospina chi terrei? Forse potrei scegliere di perdere Mertens e Koulibaly. Il portiere è il caposaldo della squadra e Ospina ha dimostrato di non sbagliare.

Ostigard? Credo sia ai livelli di Rrahmani che è diventato un autorevolissimo difensore del nostro campionato. Non so se farebbe il quarto, perché potrebbe scalare le gerarchie. Valori tecnici e fisici ottimi, è un buonissimo profilo”.