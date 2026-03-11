Spinazzola: "A Napoli rispetto pazzesco! Quando sono coi miei figli nessuno si avvicina, in altre città non lo fanno"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Canale 21, l'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha lodato la città partenopea e il comportamento dei propri tifosi: "Io a Napoli sto bene dal primo giorno, ho visto un rispetto pazzesco. Quando vado in giro con i miei figli nessuno si avvicina, aspettano che i miei figli di allontanino per chiedermi di fare una foto. Quello per me è stato veramente… ho detto ‘Questa cosa è straordinaria’. Ringrazio chi mi chiede le foto dopo, non è da tutti e nelle altre città non lo fanno.

Pensano sia normale chiedermi una foto mentre gioco con mio figlio o mia figlia e io devo essere lì col sorriso. Qui invece aspettano magari dieci minuti, poi magari entrano quando i figli o la moglie non c’è. Io a Napoli vado ovunque, trovo veramente molto rispetto. Io vado in centro, ai quartieri, faccio passeggiate con mia moglie. Della città ci piace tutto. Da quando sono qui ho trovato una pace incredibile, anche a tenere la finestra aperta e sentire i clacson. Per me è felicità, vita. Penso questo".