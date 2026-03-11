Del Genio: "I Fab Four mai più insieme dal 1', non puoi sacrificare chi ha tirato la carretta"

"Perché se si torna con i quattro contemporaneamente poi è difficile considerare questi giocatori che hanno caratteristiche diverse, tranne un po' Elmas".

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Quando giocavano i Fab Four, Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne con quel sistema di gioco che con i numeri ha fatto impazzire tutti, perché alla fine è stato chiamato 4-1-4-1, ma non era proprio così. Giocavano tutti e quattro e credo che non si tornerà mai più a vederli tutti e quattro dall'inizio, poi durante la partita può accadere. Tutti e quattro titolari all'inizio di una partita, sacrificando Alisson, Vergara, Elmas, Giovane.

I primi tre sono stati giocatori che hanno tirato la carretta e hanno tenuto il Napoli in alto il classifica, ora non è che li prendi e li metti fuori gioco. Perché se si torna con i quattro contemporaneamente poi è difficile considerare questi giocatori che hanno caratteristiche diverse, tranne un po' Elmas. Sono dei giocatori più offensivi e ci vuole qualche giocatore più offensivo in mezzo al campo. Quindi dico che i Fab Four insieme non giocheranno adesso, Conte non farà questa scelta".