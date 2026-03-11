Psg, Kvara: "Importanti tre gol di scarto col Chelsea. Ma a Londra sarà dura"

L'attaccante del Psg Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta dai parigini 5-2 contro il Chelsea. Ottavo di fianle di Champions League d'andata dove l'ex numero 77 del Napoli, entrato al 62', ha servito l'assist del 3-2 e successivamente segnato due reti: "La cosa più importante è aver vinto con tre gol di scarto, sappiamo che nel loro stadio sarà difficile. Partita importante per noi, ora concentriamoci sul ritorno".

Come ti senti a giocare con giocatori come Dembélé e Barcola?

"Ti senti molto comodo con giocatori come loro. È un piacere giocare con loro e sono molto contento. Ma se guardi la partita si vede che attacchiamo e difendiamo insieme e questa è la nostra forza".