Sporting, Rui Borges: "De Bruyne fa la differenza, è uno dei migliori calciatori al mondo"

Rui Borges, tecnico dello Sporting Lisbona, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-1 nella sfida di Champions League col Napoli: "De Bruyne fa molta differenza con la sua qualità, è uno dei migliori giocatori al mondo e quando entra in partita riesce a fare giocare straordinarie".

