Beukema in mixed: "Urlo Champions? Che emozione! Sporting ha grande qualità"

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona: "Sofferenza nel finale? Questo lo sapevamo, perché loro hanno tante qualità e continuavano anche fino alla fine, sono una squadra che vuole giocare. Questo lo sapevamo e abbiamo lottato fino in fondo. Forse non è stato il modo più bello di giocare nel finale, però è più importante che abbiamo vinto".

Dal punto di vista tattico, qual è la difficoltà principale che avete incontrato contro lo Sporting? "Penso che loro avevano una idea chiara di come pressarci, e poi con la palla hanno tanta qualità, la muovono tanto e vogliono anche rischiare qualche palla. E questo in qualche momento è stato un po' difficile per noi, però alla fine abbiamo dimostrato che possiamo difendere molto bene sia in un blocco basso che in un blocco alto".

Ci racconti l'emozione all'urlo Champions e la tua prima partita al Maradona con la maglia del Napoli in questa competizione: "È stato molto molto bello. Io lo stavo immaginando già prima della partita questo urlo, perché ovviamente ne avevo già sentito parlare prima. Alla fine in realtà è stato ancora più bello, quindi ho provato tante emozioni che sono importanti per noi giocatori".

Stasera con Juan Jesus ha funzionato molto bene: con chi ti trovi meglio? "Io mi trovo molto bene. La cosa più importante è che noi dobbiamo essere disponibili per la squadra. Oggi era con Juan, la prossima volta può essere con Marianucci, Rrahmani o Buongiorno... speriamo che tornino presto perché sono importanti per noi. Però noi difendiamo tutti insieme, non solo i difensori".