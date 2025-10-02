Sky, Condò: "Battezziamo la prima vera prestazione di livello di De Bruyne"

Il Napoli può finalmente esultare in Champions League. Dopo il ko al debutto in casa del Manchester City, la squadra di Antonio Conte trova la sua prima vittoria europea stagionale superando lo Sporting Lisbona per 2-1 al Maradona. Successo sofferto ma fondamentale, arrivato al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

Gli azzurri si affidano ai nuovi acquisti per piegare la resistenza dei portoghesi: Kevin De Bruyne, al debutto da protagonista in campo internazionale con la maglia del Napoli, serve due assist al millimetro per Rasmus Hojlund, che firma la doppietta decisiva. Conte può sorridere soprattutto per la prestazione del belga, al centro dei commenti post-partita negli studi di Sky Sport.

Il giornalista Paolo Condò ha sottolineato la crescita del centrocampista: "Abbiamo visto la sua prima vera prestazione di livello in maglia azzurra. De Bruyne ha mostrato la capacità di uscire dal traffico, leggere il corridoio e servire palle perfette per i compagni. Senza Lukaku, questo è lo schema che può rendere pericoloso il Napoli. Battezziamo la prima prestazione di livello di De Bruyne".