Conte preannuncia: "Non solo Marianucci, vi dico che presto vedrete Vergara-Ambrosino!"

In chiusura della conferenza stampa al termine del match di Champions League vinto 2-1 contro lo Sporting Lisbona, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato dei giovani azzurri Giuseppe Ambrosino, Antonio Vergara e Luca Marianucci: "Voglio spendere due parole anche per Ambrosino e Vergara, due ragazzi che si stanno allenando con noi e che stanno facendo dei miglioramenti importanti. Lo dico senza piaggeria, altrimenti piuttosto mi starei zitto. Potrebbero avere spazio, questo deve essere chiaro.

Perché poi gioca Marianucci, 21 anni, titolare dell'Under 21, che ha fatto un campionato con l'Empoli. Ogni tanto facciamo anche pace col cervello: non pensate che quando facciamo giocare i giovani è per dare un contentino; se lo faccio giocare è perché mi fido di lui. Marianucci rappresenterà il futuro del Napoli, al 100%. Ambrosino e Vergara sono due giocatori del settore giovanile che stanno crescendo in maniera esponenziale. Se prima o poi li vedete in campo, non dite che sono pazzo".