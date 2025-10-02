Chiariello: "De Bruyne come al City, ha illuminato con un assist visionario"

Nel corso di ‘Champions 21’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato a caldo la prestazione degli azzurri dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona: “De Bruyne è stato il migliore su tutti, ha illuminato la scena. Il primo gol nasce da un suo passaggio visionario, quello che era il De Bruyne di Manchester, che giocava nel cuore del centrocampo da mezzala pura e con delle accelerazioni frontali e passaggi in verticale mandava in porta i compagni. Stasera l’ha fatto.

Hojlund ha fatto quello che sa fare meglio: scappare alle spalle dei difensori, quella è la sua specialità. Nel secondo gol ha soffiato il tempo al portiere, che ha fatto un’uscita a vuoto clamorosa. A portieri invertiti non sarebbe finita così, perché i migliori quattro della serata sono sicuramente: De Bruyne, che illuminato la serata, chi ha fatto doppietta e chi ha salvato il risultato, cioè il centravanti e il portiere. Tra gli altri bene la coppia centrale Beukema-Juan Jesus e molto bene Spinazzola, al quale va davvero un plauso per la partita che ha fatto".