Milinkovic in mixed: "Oggi i tre punti sono di tutti! Cosa mi chiede Conte? Rispondo così"

vedi letture

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, a cui ha contribuito con una grande parata nel finale: "Ho fatto quello che dovevo fare. Ognuno oggi ha fatto quello che doveva fare, quindi i tre punti oggi sono di tutti".

Sei il portiere della Champions League? "Non lo so, direi di no. Non lo so e non ci ho pensato. Quando il mister decide che devo giocare io gioco io, e basta".

Cosa ti ha chiesto Antonio Conte in costruzione prima della partita? "Quello che avete visto: quando loro accettano l'uno contro uno di andare lungo".