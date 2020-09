Ssc Napoli, Formisano: "Rimborsi prolungati fino al 30 settembre! Foto con la Coppa Italia? Vi spiego..."

Alessandro Formisano, head of operations della Ssc Napoli, ha parlato da Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Visita di Dal Pino? Siamo stati tra i primi club di Serie A ad andare in ritiro, abbiamo fatto prima di altri alcune attività. Devo ringraziare tutte le istituzioni, da tutte le componenti abbiamo avuto un eccellente risposta in tempo brevissimi, anche polizia e Questura hanno svolto un lavoro eccellente, tutto sta succedendo in piena sicurezza.

Rimborsi? Ci sono tre tipi di rimborso, uno relativo alla partita col Barcellona e più volte abbiamo ricordato le procedure per ottenere il rimborso, ancora migliaia di tifosi non l'hanno chiesta ed allora abbiamo deciso che i biglietti della partita abbiamo chiesto a ticket one di prevedere direttamente lo storno della transazione, quindi riceveranno anche senza richiedere.

Poi c'era il rimborso per la partita di Coppa Italia che era in denaro ed rimborso in voucher per la quota di abbonamenti non goduta: avevamo fissato fino al 31 agosto, ieri abbiamo fatto un check e ci sono ancora migliaia di persone che non l'hanno ancora chiesto e dunque abbiamo prolungato fino al 30 settembre.

Vendita della nuova maglia? Qui a Castel di Sangro ci sono quattro store. Le cose stanno andando molto bene.

Foto con la Coppa Italia? Abbiamo lavorato tutti sotto un regime Covid che prevede protocolli particolarmente stringenti. La Coppa è circondata da una piccola barriera che consente una distanza di sicurezza. Chi è fuori da questo recinto non ha bisogno di compare nulla, con la sua fotocamera può farla, chi vuole entrare nel recinto è sufficiente acquistare una matita, non è tema di quanto il Napoli vuole guadagnare ma per filtrare i tifosi che vogliono fare la foto.

Soddisfatti del ritiro? Molto soddisfatti, non è una risposta di rito o diplomatica. Voglio esprimere un plauso a tutti i tifosi che sono qui, lo hanno fatto in maniera ordinatissima".