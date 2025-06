Stadio Maradona, cons. Simeone: "Con terzo anello 8mila posti in più!"

A Radio Marte, per le ultime sullo stadio Maradona, è intervenuto Nino Simeone, presidente della commissione trasporti e infrastrutture del Comune di Napoli: “E’ stato approvato l'emendamento per la predisposizione di un piano di monitoraggio sulla copertura e sulla riapertura del terzo anello dello stadio Maradona. In questo modo si è dato il via al progetto esecutivo. La richiesta per le partite è enorme e questo progetto amplierà la disponibilità di 8000 posti circa. Durante i lavori si potrà assistere alle partite, ovviamente con l'eccezione per i settori interessati dai lavori.

Vanno fatti interventi strutturali sui piloni che mantengono il terzo anello. Si tratta solo di partire, a questo punto. I lavori sono volti a far diminuire le vibrazioni e non si impiegherà troppo tempo per concluderli. L'obiettivo è di arrivare prima del girone di ritorno a completarli ma qui serve il parere di un tecnico per dare una tempistica più precisa. De Laurentiis ha progetti ambiziosi, come dimostra l'avere trattenuto Conte. De Bruyne è un marchio, a livello di immagine avere De Bruyne con la maglia del Napoli aggiunge ulteriore appeal”.