Stadio per la Primavera? Sindaco Qualiano: "Idea di ADL, noi abbiamo individuato un'area..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il Sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis: “Centro sportivo? Non si tratta di un pesce d’aprile ma di qualcosa di cui siamo orgogliosi. Sono interlocuzioni che vanno avanti da circa un anno e mezzo con esponenti del calcio Napoli. Abbiamo approvato un piano urbanistico un anno e mezzo fa nel quale sono state previste proprio strutture del genere.

Penso che De Laurentiis stia maturando la decisione finale. Da quanto mi risulta ha visitato tante strutture e molti terreni. Non mi piace l’idea che questa notizia esce e poi si sgonfia rapidamente. Non ci siamo noi proposti e saremmo orgogliosi se questa dovesse essere una scelta ponderata. Uno stadio per la Primavera? Questa è un’idea del presidente, che vuole realizzare questo tipo di assetto. L’idea è uno piccolo stadio per la Youth League, con tutte le normative Uefa rispettate. De Laurentiis è molto attirato dalla cantera e dalla scugnizzeria. Dal nostro punto di vista geograficamente siamo ben messi. L’area è quella tra la cosiddetta via del Mare e l’asse mediano. Non ci sono vincoli o problemi particolari legati a bonifiche o licenze. Quindi il Napoli avrebbe il via libera”.