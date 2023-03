Stramaccioni: "L'Atalanta non ti fa giocare, è l'avversario ideale per il momento del Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore DAZN

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore DAZN: “Napoli-Lazio? Io credo che per una volta bisogna fare i complimenti all’avversario che a Napoli conoscete bene. Nel primo tempo il merito è stato della Lazio che non ha permesso al Napoli di giocare come gli piace fare. Felipe Anderson e Zaccagni hanno ripiegato per tutta la partita. Nel secondo tempo il Napoli ha ricominciato a fare il Napoli alzando il ritmo, ma proprio nel miglior momento degli azzurri la Lazio ha trovato il gol con Vecino. Il Napoli avrebbe meritato sicuramente il pareggio, ma questa è la classica eccezione che conferma la grande qualità del Napoli.

Esistono i momenti e la psicologia dei calciatori. Il Napoli è una squadra molto mentalizzata, l’avevo già vista a Sassuolo dal vivo. I giocatori sembravano avere l’argento vivo addosso. Le parole di De Laurentiis sono condivisibili. Fa bene il mio amico Spalletti ad essere arrabbiatissimo dopo la partita perché le partite vanno messe tutte sullo stesso binario.

Napoli-Atalanta? Io la vedo anche con un po’ di occhio da allenatore in positivo. L’Atalanta è l’avversario ideale per dimostrare che contro la Lazio è stato solo un passo falso. L’Atalanta non ti permette di giocare, quindi il Napoli dovrà subito alzare il ritmo.

Osimhen? Non ha visto quasi mai palloni anche per merito della Lazio, ma ogni volta che ha toccato palla è avvenuto qualcosa di pericoloso. Non è stato un Osimhen passivo, ma non rifornito. È un giocatore straordinario e credo che sarà affamato essendo abituato abbastanza bene. Sarà voglioso di far esultare il proprio pubblico domani al Maradona.