Stramaccioni: "Modric ha vinto il duello con De Bruyne: è stato straordinario!"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ai microfoni di DAZN ha parlato del big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri, soffermandosi soprattutto sulle prestazioni di Luka Modric e Kevin De Bruyne. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Modric e De Bruyne, quanto talento! Ma consentitemi di dire che in questa partita il duello l’ha vinto Modric, per una partita straordinaria per i 90 minuti. È stato anche costretto a fare qualcosa che non è il suo: interdire, proteggere la difesa. Perché il secondo tempo del Milan è stato dí sofferenza, di organizzazione, di passione, e anche di grandi interventi difensivi”.

