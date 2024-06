Tacchinardi: “Arrivo di Conte messaggio a tutta la Serie A. Nel 3-5-2 Kvara dove giocherà?”

Alessio Tacchinardi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Alessio Tacchinardi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “L’arrivo di Conte a Napoli? Messaggio al campionato, l’anno scorso si sono fatti degli errori e si è subito ripartiti a cannone. Il Napoli aveva bisogno di entusiasmo, non c’è medicina migliore di prendere un rigeneratore come Antonio Conte.

Lukaku? Sono molto curioso di vedere che idea ha Antonio. Chiamerà prima Osimhen, Kvara e Di Lorenzo per capire la situazione.

Credo che si senta sicuro con il 3-5-2 e Kvara come si inserirà in questo modulo? Davanti le cose cambiano, in quel caso Kvara potrebbe essere sacrificato. Antonio ti motiva tanto, un trasporto sincero. Per seguirlo devi avere la testa, se non ce l’hai meglio andar via. Ti fa vomitare nel campo, se non ce l’hai dentro di te meglio lasciar perdere. Con la testa giusta Napoli farà una stagione da protagonista. Lui è un vincente, è organizzato, è completo, prepara le partite alla perfezione. Ditegli che vado a fare il terzo con lui se mi chiama!”.