Conte torna a casa: “Sempre una gara diversa dalle altre. Nessuno mi toglierà quel sentimento”

Tanti i temi affrontati da Antonio Conte in conferenza stampa questo pomeriggio alla vigilia della sfida di domani alle ore 18 contro il Lecce.

Torna a Lecce dove ha iniziato professionalmente, come vive l'uomo Conte questo ritorno?

"E' sempre una gara diversa dalle altre, sono nato lì, sono diventato uomo a Lecce e quindi i sentimenti che ho nei confronti di Lecce e dei leccesi non me li potrà cambiare niente e nessuno, qualsiasi cosa si possa pensare e dire. Il sentimento mi legherà a vita, anche se vivo a Torino ho i genitori e casa a Lecce, nell'anno sabbatico ho vissuto tanto lì, è una bella città, ho amici, ma sicuramente è una partita diversa perché in quello stadio ci sono cresciuto, in quella società, prima di andare via".