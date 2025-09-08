Podcast Taibi: "Bisognerà vedere quanto Conte sarà bravo a gestire la Champions"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere e dirigente Massimo Taibi.

Come giudica la Roma?

"E' competitiva per l'EL, non la vedo per le prime 4, anche se può arrivarci. Io credo che Gasperini sapesse dei problemi del fair play e che si dovrà aspettare il prossimo giugno per fare mercato. Forse era un messaggio di Ranieri per dire che non si può spendere fino a giugno prossimo, difendendo così l'operato del ds".

Milan a due in attacco, come la vede questa ipotesi?

"Finalmente stanno costruendo per il futuro. Hanno preso ottimi giocatori, non hanno fatto proclami. Si riparte da questa ricostruzione ed è logico che sia così. Hanno preso un allenatore che è una certezza".

Fiorentina, non era meglio confermare Adli?

"E' uno che in Italia serviva, non magari al Milan. A Firenze soprattutto".

Serie A, da chi si aspetta un segnale forte alla ripresa?

"L'Inter, che viene dal ko contro l'Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte".