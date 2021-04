Tamponi SSCN, Prof. Portella: "Ancora due giorni e per i nazionali sarà scampato pericolo"

In diretta a ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio dei tamponi della SSC Napoli: "Si può stare più tranquilli adesso, ma per il protocollo i tre italiani dovranno eseguire nuovi tamponi. Al momento vediamo la cosa in maniera positiva. La certezza assoluta in medicina non c'è mai, ma c'è sicuro una maggiore sicurezza dopo nove giorni. Ancora un paio di giorni e poi potremo stare molto più tranquilli".